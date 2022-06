Rachat de Twitter : la plateforme va fournir les données sur les faux comptes à Elon Musk

Une volte-face qui fait suite aux menaces, lundi 6 juin, du patron de Tesla de retirer son offre d'acquisition. Selon l'homme d'affaires américain, la plateforme a "résisté activement" à ses demandes d'informations sur les spams et comptes robotisés. Contacté par l'AFP, Twitter a refusé de commenter et de confirmer l'information.

Pour rappel, Elon Musk a déposé en avril une offre de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, après de nombreux rebondissements et des messages très critiques du réseau social. Quelques semaines plus tard, mi-mai, il a annoncé suspendre l'accord passé avec le conseil d'administration (avant de réaffirmer son intention d'acheter la plateforme), faisant valoir ses doutes sur les données transmises par Twitter sur les spams et les faux comptes, ainsi que sur les mesures prises pour en limiter la prolifération.