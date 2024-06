Un rapport commandé par le G20, et publié mardi, suggère de mettre en place un impôt minimum mondial. Cette politique, qui vise à taxer les plus riches, est déjà soutenue par le Brésil, la France, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Les États-Unis, eux, s'y opposent.

Les très riches bientôt amenés à payer plus ? L'échec des pays riches à taxer les milliardaires a rendu nécessaire la mise en place d'un impôt minimum mondial, affirme l'économiste Gabriel Zucman dans un rapport commandé par le G20 où il détaille comment cela pourrait être mis en œuvre.

L'idée d'un impôt mondial sur les plus riches est déjà soutenue au G20 par le Brésil, la France, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Les États-Unis, eux, sont contre.

"Les très grandes fortunes bénéficient d'un gigantesque privilège fiscal"

"Les très grandes fortunes bénéficient d'un gigantesque privilège fiscal, elles payent en impôt beaucoup moins que toutes les autres catégories sociales", a expliqué lors d'un entretien avec l'AFP Gabriel Zucman, l'auteur du rapport. L'origine de cette inégalité nous renvoie principalement aux systèmes fiscaux : ils taxent davantage les revenus que le patrimoine, or le second a constitué l'essentiel de l'accumulation de richesse des plus fortunés ces dernières décennies.

Le rapport Zucman évalue notamment le taux d'imposition actuel des milliardaires à 0,3% de leur patrimoine. Et ce dernier a explosé : la richesse du 0,0001% des ménages les plus aisés est passée d'environ 3% du PIB mondial en 1987 à près de 14% aujourd'hui, a calculé le professeur à l'École d'économie de Paris et l'université de Berkeley en Californie. "Personne ou presque ne peut être d'accord avec une situation où les contribuables les plus favorisés, ceux qui ont la capacité contributive la plus élevée, ceux qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, ont le droit de payer moins que les enseignants, les pompiers", a détaillé Gabriel Zucman, spécialiste des inégalités.

L'impôt sur le revenu, qui en principe constitue le principal instrument de la progressivité de l'impôt, n'impose pas efficacement les personnes très fortunées. Rapport Zucman

En 2021, le média d'investigation ProPublica avait déjà révélé que plusieurs milliardaires, dont l'ex-patron d'Amazon Jeff Bezos et celui de Tesla, Elon Musk, aujourd'hui les deux hommes les plus riches au monde, avaient certaines années payé peu ou pas d'impôts sur leur richesse totale, composée en grande partie d'actions de leurs entreprises, et non de leurs seuls revenus. "L'impôt sur le revenu, qui en principe constitue le principal instrument de la progressivité de l'impôt, n'impose pas efficacement les personnes très fortunées", résume le rapport.

Un impôt de 2% pour les 3 000 milliardaires

Il propose de créer un impôt de 2% sur la fortune des quelque 3 000 milliardaires dans le monde, qui pourrait rapporter entre 200 et 250 milliards de dollars chaque année. Si la mesure est élargie aux personnes dont la fortune oscille entre 100 millions de dollars et 1 milliard, cette taxe pourrait même rapporter 100 à 140 milliards de dollars de plus, évalue l'étude.

La taxation des milliardaires s'est aussi invitée dans la campagne française des élections législatives, le Nouveau Front populaire proposant une taxation accrue des "plus riches" au niveau européen, sans la chiffrer pour l'instant.