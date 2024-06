En France, 4,7 millions de personnes, soit 7,4% de la population, sont riches, selon un rapport de l'Observatoire des inégalités publié mercredi. Qui sont-ils ? L'étude dresse le portrait-robot du "haut de la hiérarchie sociale", en s'appuyant sur un très grand nombre de données.

3860 euros par mois après impôts : il s'agit du revenu à partir duquel l'Observatoire des inégalités considère qu'une personne seule est riche en France. Un seuil de richesse qui s'établit par exemple à 5790 euros pour un couple sans enfants, et 9650 euros pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans. Selon ce rapport publié mercredi, ces personnes sont moins nombreuses (-1,5 point entre 2011 et 2021) mais plus riches qu'il y a dix ans. On fait le point sur leur profil.

Principalement des cadres supérieurs...

Un quart des cadres supérieurs ont un niveau de vie qui dépasse le seuil de richesse, selon les données 2020 de l'Insee, soit trois fois plus que l'ensemble des actifs. Parmi les salariés riches, 21% sont des cadres de la fonction publique, 43% des cadres supérieurs du privé et 3% des directeurs généraux ou adjoints d’entreprise, peut-on lire dans le rapport. Les indépendants, par exemple les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise, comprennent 12% à 14% de riches, mais avec beaucoup de disparités selon les personnes. À l'inverse, seuls 1% à 2% des ouvriers et employés ont des revenus supérieurs à ce seuil de richesse.

Plus de riches chez les seniors

À noter que selon l'Observatoire, les riches sont plus âgés. Si le taux de richesse atteint 15% chez les 60 à 64 ans, il s'élève à seulement 1% pour les moins de 30 ans. La raison principale ? "Les salaires augmentent en général avec l’ancienneté", commente l'Observatoire des inégalités dans son rapport. Mais il existe une deuxième explication, liée aux revenus du patrimoine : "Avec l’avancée en âge, ceux qui disposent de revenus élevés peuvent mettre de côté et faire fructifier leur épargne, ce qui élève leur niveau de vie", peut-on lire. Une tendance qui s'inverse légèrement à partir de 65 ans, "le passage à la retraite réduisant les niveaux de vie".

Les hommes surreprésentés

La richesse a-t-elle un genre ? C'est ce qu'a cherché à comprendre l'Observatoire, et la réponse est oui. La contribution des hommes et des femmes aux revenus du ménage est plus inégalitaire pour les couples qui se situent au-dessus du seuil de richesse, que pour les autres. Les revenus des hommes représentent 55% de l'ensemble des ressources du couple (avant impôts) contre 28% pour ceux des femmes. Un écart de 27 points, réduit à 20 points pour les couples qui se situent en dessous du seuil de richesse.

"Les femmes sont certes de plus en plus souvent cadres supérieures, mais elles continuent à toucher beaucoup moins que leurs homologues masculins, en moyenne", commente l'Observatoire.

Plusieurs indicateurs permettent de dessiner une carte de France des riches. Ces derniers vivent plus souvent dans la capitale et les Hauts-de-Seine, en région parisienne, et plus précisément dans certains arrondissements de l’ouest parisien, jusqu'à la commune limitrophe de Neuilly-sur-Seine. Mais certains lieux en région sont également prisés des plus aisés. C'est le cas de certaines communes proches de la frontière suisse. En outre, 87% des ménages riches sont propriétaires de leur logement, contre 58% pour les autres ménages.

Les riches en revenus et les riches en patrimoine – qui possèdent environ 500.000 euros de patrimoine pour un ménage selon l'Observatoire – sont en grande partie les mêmes.