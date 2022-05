Rattrapage sur la facture d'électricité en 2023 : la mise au point de Bruno Le Maire

"Nous avons pris un certain nombre de décisions pour protéger les Français contre l'augmentation des prix et contre l'inflation. La principale décision a été le gel des tarifs du gaz et de l'électricité", a ainsi souligné le ministre. "L'Énergie compte pour 60% de l'inflation, ces mesures ont permis à la France d'être aujourd'hui l'un des pays d'Europe avec le plus faible taux d'inflation aux alentours de 5%", s'est-il également félicité.

Ainsi, le plafonnement des prix de l'électricité sera maintenu durant toute l'année 2022, a rassuré le ministre. Et cette mesure ne sera pas financée par les ménages français, a martelé Bruno Le Maire. "Je veux être très clair, il n'y aura aucun rattrapage sur leur facture en 2023. La raison est simple : nous avons fait une promesse et, cette promesse, nous la tenons avec des prix de l'électricité qui seront plafonnés à 4% durant toute l'année", a-t-il détaillé avant de répéter : "Il n'y aura pas d'augmentation de la facture et pas de rattrapage en 2023 parce que les prix auront augmenté en 2022".

S'il a reconnu un "besoin de financement supplémentaire" en raison de l'évolution à la hausse des tarifs de l'électricité ces derniers mois, Bruno Le Maire a assuré vouloir "continuer à protéger les Français" l'année prochaine. Il a également précisé que le coût du bouclier tarifaire pour l'État et les fournisseurs sera "financé par le projet de loi de finances que nous examinerons à la rentrée prochaine".