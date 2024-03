Réforme de l'assurance chômage : quelle durée d'indemnisation chez nos voisins ?

Alors que le gouvernement est en quête d'économies après le dérapage du déficit public, Gabriel Attal a souhaité mercredi sur TF1 une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Cela passerait par une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs. Qu'en est-il dans les autres pays européens ?

Après deux réformes entrées en vigueur en 2021 et 2023, l'assurance chômage reste dans le viseur du gouvernement, afin de "réduire le déficit public" qui a dérapé l'an dernier. Ainsi, le Premier ministre a souhaité ce mercredi 27 mars sur TF1 une nouvelle réforme "globale". À cet égard, Gabriel Attal a demandé à sa ministre du Travail Catherine Vautrin "de préparer de nouvelles négociations" avec les partenaires sociaux sur l'assurance chômage, avançant parmi les pistes une baisse de la durée d'indemnisation de 18 à 12 mois maximum. Une proposition que les organisations syndicales ont jugée d'emblée "inacceptable".

En Belgique, une durée d'indemnisation... illimitée

Mais la France fait-elle figure d'exception ? Qu'en est-il dans le reste de l'Europe ? Comme le révèlent les données compilées par l'Unédic, qui a comparé l'assurance chômage dans quinze pays européens en 2023, il existe des différences notables. Notamment en matière de durée d'indemnisation qui est généralement calculée en proportion des emplois exercés avant la période de chômage (Allemagne, France, Belgique…), hormis dans six pays (Royaume-Uni, Irlande et les pays nordiques) où elle est forfaitaire. Elle varie en général de 6 à 24 mois selon les pays et la situation des demandeurs d'emploi.

Sauf en Belgique où on trouve la durée d’indemnisation la plus longue. Elle prévoit en effet une première période de prise en charge maximale de 48 mois durant laquelle le montant de l'allocation est dégressif. Ensuite, le demandeur d'emploi perçoit une allocation forfaitaire pour une durée en principe illimitée. En France, la durée maximale d'indemnisation peut aller jusqu'à deux ans environ, et ce chiffre est similaire en Espagne, en Allemagne et au Danemark par exemple. En revanche, la durée maximale de versement des allocations est inférieure au Portugal (18 mois), au Luxembourg (12 mois), en Irlande (9 mois), ou au Royaume-Uni (6 mois).

Concernant, la durée d’indemnisation minimale, la plus courte est observée en Italie (1,5 mois), suivent les Pays-Bas (3 mois), l’Espagne (4 mois) et la France (6 mois). Dans certains pays, la durée d’indemnisation peut aussi varier en fonction de la situation individuelle du demandeur d’emploi. En France, à partir de 53 ans, elle peut être plus longue pour tenir compte des difficultés de retour à l’emploi des seniors. Tandis qu'en Suède, la durée d’indemnisation peut être allongée pour les demandeurs d’emploi ayant un enfant à charge (300 jours ou 450 jours si enfant à charge).