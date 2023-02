Retraites : l'égalité salariale homme-femme permettrait-elle de débloquer 5,5 milliards d'euros de cotisations ?

Comment financer le régime de retraites ? Voilà la question que se posent depuis plusieurs semaines gouvernement et oppositions, qui bataillent autour de la réforme. L'exécutif, lui, a tranché : faire travailler les Français plus longtemps, comme l'avait promis Emmanuel Macron durant sa campagne, en repoussant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Une mesure qui suscite de vives réactions, souvent accompagnées de propositions alternatives.

Parmi elles, l'Ugict-CGT (Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens) et le collectif féministe "NousToutes" ont mis en exergue, ce mercredi 15 février, les inégalités salariales. D'après ces deux organisations, aligner les salaires des femmes et des hommes "permettrait de dégager 5,5 milliards d'euros de cotisations pour le régime général". Soit l'équivalent de près de la moitié des 12 milliards de déficit évoqués par le gouvernement en 2027, selon des chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Pour le faire savoir, le syndicat et le collectif, accompagnés d'élus, ont remis ce mercredi matin un chèque symbolique de 5,5 milliards d'euros devant l'Assemblée nationale.