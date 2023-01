La réforme des retraites, urgente pour combler un système déficitaire ?

Revenons au déficit. En communiquant sur sa réforme, le gouvernement insiste bien sur ce point et le chiffre. "Sans cette réforme, notre système de retraite accumulera durablement des déficits : 12,4 milliards en 2027, 13,5 milliards en 2030 et 21,2 milliards en 2035." Des données qui sont directement issues des prévisions du COR et qui sont bien loin des estimations reprises par François Bayrou qui, lui, renvoie plutôt au déficit du régime de retraite de la fonction publique.

Sur le court terme, "de 2022 à 2032, la situation financière du système de retraite se détériorerait avec un déficit allant de -0,5 point de PIB à -0,8 point de PIB en fonction de la convention et du scénario retenu", selon l’institution dans son rapport de 2022. Sur le long terme, "la situation financière du système de retraite dépendrait fortement de la convention et du scénario retenus".