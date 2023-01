Réforme des retraites : 45, 50, 60 ans... à quel moment devient-on un "senior" au travail ?

Il n'existe aucune définition officielle du terme "senior". Dans le Code du travail, il est simplement précisé que nul ne peut licencier un salarié en raison "de son âge". Du côté du ministre du Travail, qui se base sur la définition de l'Insee, les seniors correspondent à la tranche d'âge 55-64 ans. Mais au niveau des aides, des dispositifs qui s'adressent spécifiquement aux seniors peuvent débuter à des âges différents.

Ainsi, le CDD senior est ouvert aux salariés de plus de 57 ans. A contrario, l'aide de l'État pour l'embauche d'un senior en contrat de professionnalisation est disponible dès 45 ans. Ce seuil est d'ailleurs celui qui est principalement utilisé dans le monde du travail pour définir un senior. C'est à cet âge qu'est généralement fixé l'entretien de mi-carrière, aussi appelé "entretien senior", qui ouvre la seconde moitié de la vie professionnelle du salarié.

Selon l'Accord national interprofessionnel datant de 2003 et son avenant de 2005, cet entretien, qui a été rendu depuis obligatoire, est "destiné à faire le point avec son responsable hiérarchique, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emplois dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle". Cet entretien est aussi censé être l’occasion d’inciter chacun à faire le point sur ses droits ouverts à la retraite.