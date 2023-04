Avec la réforme, ces salariés en préretraite obligés de choisir entre retour au travail ou congé sans solde

Selon nos confrères de Libération, ces 16 salariés nés après 1961, à savoir la première génération concernée par la réforme des retraites, n'avaient pas encore liquidé leurs droits. Ils n'étaient cependant plus en poste et même déjà remplacés pour certains. Au total, dans l'ensemble de l'entreprise, ils sont une soixantaine à être concernés.

Le groupe Orano (ex-Areva) se défend de son côté d’avoir voulu jouer le bon élève en appliquant la réforme. "La loi a été promulguée récemment. Elle est applicable au 1er septembre [...] C'est demain matin. Plus on attend, plus on va mettre les salariés en difficulté", justifie Vincent Frugier, le directeur des affaires sociales.