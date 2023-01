Réforme des retraites : la France, mauvais élève de l'UE pour l'emploi des seniors

Si la seule tranche 60-64 ans est étudiée, le taux d'emploi descend même à 35,5%. De même, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) note qu'à l’approche de l’âge de 60 ans, le risque d’être principalement au chômage s’accroît. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes. "S’agissant de la génération 1950, c’est le cas pour 8 % des femmes et 6 % des hommes à 55 ans, contre 12 % des femmes et 9% des hommes à 59 ans", met en avant la direction dans son rapport publié en 2022. Quant aux 60-64 ans, 2 à 3% de cette génération reste confrontée au chômage.

Le taux d'emploi diminue donc nettement avec l'âge et cela semble une particularité française. En effet, le taux d'emploi est bien plus élevé dans d'autres pays européens. En 2021, il se situait 4,5 points en dessous de la moyenne de l'Union européenne, à 60,5%. En Suède, le taux d'emploi est ainsi bien plus élevé, et se situe à 76,9%, de même en Allemagne où il est à 71,8%.