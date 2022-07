Pôle emploi : "Il est nécessaire d’aller plus loin" sur le chômage, juge Olivier Dussopt

"Quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit." C’est sous ce mantra qu’Olivier Dussopt a exposé sa vision pour l’emploi dans les pages du Parisien, mercredi 27 juillet. D’après le ministre du Travail, la priorité de la rentrée à discuter avec les syndicats est la prolongation des règles de versement du chômage, modifiées pendant la crise sanitaire et arrivant à terme en novembre prochain. "Nous voulons les prolonger, pour permettre à cette réforme de continuer à produire ses effets positifs, et réfléchir à l’étape d’après. Il est nécessaire d’aller plus loin."