Régularisation énergétique : voici comment éviter de payer une somme astronomique

Cette période de l’année est synonyme de régularisation énergétique pour de nombreux Français. Énorme source de stress, il est possible d’anticiper sa facture et de ne pas devoir régler une somme qui avoisine les 1 000 euros. Voici deux astuces qui vous permettront d’éviter les mauvaises surprises.

Pour beaucoup de Français, l’heure de la facture de régularisation a sonné. En effet, lorsque votre contrat chez votre fournisseur d’énergie est mensualisé, c’est toujours le même schéma qui s’opère : vous payez une somme fixe durant onze mois (calculée par votre fournisseur et ajustée par vous-même) mais arrivé le douzième mois d’inscription de votre contrat, la somme à payer est une régularisation.

Qu’est-ce que réellement cette facture de régularisation ?

En clair, votre fournisseur calcule votre consommation des mois passés avec le relevé de votre compteur et calcule ensuite l’écart entre votre consommation estimée, celle pour laquelle vous avez déjà payé, et votre consommation réelle. Deux suites possibles : dans le meilleur des cas, vous avez d’ores et déjà payé plus qu’il n’en faut mensuellement et vous allez donc recevoir un remboursement de la part de votre fournisseur d’énergie. Autrement, et c’est malheureusement le cas le plus classique, vous allez être contraints de payer la différence des onze derniers mois. Parfois, il peut arriver que cette somme avoisine les 1 000 euros.

Comment éviter de devoir régler une somme pharaonique ?

Rassurez-vous, des solutions existent pour anticiper cette facture stressante et surtout éviter de devoir régler une somme monstrueuse. Tout d’abord, à savoir que payer une somme trop basse tous les mois, même si cela peut être arrangeant les onze mois de l’année concernés, est rarement synonyme de tranquillité pour le douzième mois fatidique. C’est même plutôt un piège. Alors pour l’éviter, veillez à suivre votre consommation sur vos applications et ajustez votre mensualité si besoin. En effet, Engie propose à ses clients de modifier leur mensualité au moins une fois par an (excepté la première année). Du côté d’EDF, si la somme de votre mensualité est supérieure à 40 euros, elle est vérifiée par le fournisseur pour rester adaptée à votre consommation. En cas d'écart (d’environ 10 %), une alerte vous est envoyée par courriel entre le troisième et le neuvième mois de votre échéancier. TotalEnergies, dans la même logique, a mis en place une proposition de "remensualisation". Et ce, dès lors que la facture de régularisation risque de dépasser l'équivalent de deux mensualités.

Deuxième solution : l’échéancier. Une fois la facture de régularisation reçue, certains fournisseurs peuvent vous proposer des paiements en plusieurs fois pour régler sa totalité. Sachez que vos mensualités futures vont être ajustées à votre consommation passée et devraient donc augmenter. Aussi, il est possible de souscrire à un contrat "bimestriel" qui vous permettra de payer votre consommation réelle et non une estimation établie par votre fournisseur et approuvée par vos soins.