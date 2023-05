Le taïwanais ProLogium choisit Dunkerque pour sa première usine en Europe

C'est une bonne nouvelle pour l'activité industrielle française. En annonçant choisir Dunkerque pour sa première grande usine de batteries en Europe, le groupe taïwanais ProLogium entend faire de la France une terre pionnière. Il souhaite y produire en masse une nouvelle génération de batteries "solides", plus résistantes et plus puissantes que les précédentes, selon le groupe fondé en 2006 et se présentant comme un pionnier de cette technologie.