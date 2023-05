Renationalisation d'EDF : les derniers actionnaires forcés à vendre leurs actions le 8 juin

Un "retrait obligatoire". C'est ce qui attend les 2% d'actionnaires d'EDF qui n'ont pas encore vendu leurs parts dans le cadre de la procédure permettant de renationaliser complètement l'entreprise. Celle-ci interviendra le 8 juin, permettant ensuite à l'État de détenir 100% du capital.

Le "retrait obligatoire" de la Bourse interviendra ce jour-là, au prix net de tout frais de 12 euros par action, et portera sur 91.454.896 actions EDF, soit 2,19% du capital et 1,99% des droits de vote de la société, a indiqué l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un communiqué. Ainsi prend fin le processus de renationalisation d'EDF, près d'un an après l'annonce de l'opération, feuilleton à rebondissements émaillé de recours de petits actionnaires contestant le prix de 12 euros proposé pour le rachat de leurs titres.