REPORTAGE - Sécheresse : un village des Alpes-Maritimes refuse les nouveaux maraîchers

Alexandra Pascal, une éleveuse du village, subit déjà les effets de la sécheresse précoce. Pourtant, elle soutient l'installation de nouveaux exploitants agricoles. "On est là pour produire, et avant tout pour nourrir la population. On nous demande de produire localement, des circuits courts. Si on n'installe pas d'agriculteurs, on devra faire venir de la nourriture de l'extérieur", estime-t-elle. Avec un déficit pluviométrique de 76% en mois de mars, le département des Alpes-Maritimes a été placé en alerte sécheresse renforcée.