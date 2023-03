REPORTAGE - "C'est toujours un crève-cœur !" : quand des bateaux de pêche bretons doivent partir à la casse

Au-delà du cas des pêcheurs, c'est toute une filière qui est en crise. Réduire la taille de la flotte signifie aussi qu'il y aura moins de poisson à décharger, à préparer et à vendre chaque jour. À la criée du Guilvinec, les professionnels estiment que l'activité portuaire va fortement baisser dans les semaines à venir : d'ici à cet été, avec la destruction programmée des chalutiers, elle devrait chuter de 30%, ce qui menace directement 800 emplois.

"On va voir au fur et à mesure, mais il va y avoir obligatoirement des dégâts", anticipe un salarié. "On craint qu'il y ait des jours où il n'y ait pas du tout de poissons à la vente, et si on va le chercher ailleurs, on risque de le payer un peu plus cher", s'inquiète aussi Cédric Autret, un employé de marée à la Pêcherie des embruns, de Penmarch. Une situation d'autant plus préoccupante que le secteur de la pêche est l'un des principaux employeurs de la région. Pour de nombreuses communes du littoral breton, son maintien est vital.