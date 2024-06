Destination autrefois prisée des touristes du monde entier, Cuba est aujourd'hui au bord de l'asphyxie économique. En cause, les mesures dissuasives prises par les Etats-Unis qui découragent les touristes occidentaux. Pour compenser ce manque, Cuba fait tout à présent pour attirer les touristes chinois.

À Cuba, le tourisme a perdu ses couleurs. Derrière l'image de carte postale que l'on a de l'île se cache une réalité moins flamboyante : Cuba est au bord de l'asphyxie économique avec deux fois moins de visiteurs qu'avant la pandémie de Covid. Sur le front de mer, entre deux grands hôtels désespérément vide, Orlando Mengual n'ose pas se plaindre.

Son bar fonctionne et deux de ses quatre chambres sont occupées. "La philosophie cubaine est de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parce que sinon la vie n’a pas de sens. Nous, si on a un problème, on se bouge et on trouve la solution", explique ce gérant d'hôtel dans la vidéo en tête de cet article.

Cuba mise sur le tourisme chinois

Après des années d'espoir sous Barack Obama, la douche froide est venue avec Donald Trump qui a inscrit l'île des Caraïbes sur la liste des pays finançant le terrorisme. Désormais, tout voyageur qui a séjourné à Cuba ne pourra plus entrer aux États-Unis sans visa. Une mesure assez dissuasive pour les Européens. Privé du passe quasi-automatique Esta, un citoyen français qui aurait voyagé à Cuba, par exemple, doit en passer par une longue et fastidieuse démarche consulaire pour obtenir son sésame pour les États-Unis.

Si on croise des touristes russes dans la vieille ville, leur nombre reste malgré tout insuffisant pour compenser le manque de touristes européens. Pour remédier à cela, Cuba mise à présent sur les touristes chinois qui représentent un marché très attractif. Le 17 mai dernier, le premier vol direct d'Air China, qui relie Pékin à La Havane, a atterri en grandes pompes.

"Les Cubains ont décidé d’enlever le visa pour les touristes chinois qui veulent visiter Cuba ", confirme Fabrice Mercorelli, de l’agence de voyage C2C Travel. L’ambition affichée de l'île : devenir la destination préférée des Chinois dans les Caraïbes. "Cuba et la Chine sont des peuples frères, des amis. Et en plus, on est socialistes. Alors vive la Chine et vive Cuba !", lance une touriste chinoise enthousiaste. Une amitié stratégique entre la lointaine Chine et cette île qui se trouve à moins de 200 km des États-Unis…