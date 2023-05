REPORTAGE - Industrie : pourquoi le Nord attire autant les investisseurs

La région des Hauts-de-France est en haut d'un classement où on ne l'attendait pas, il y a encore quelques années : elle se classe désormais en troisième position des plus attractives en investissement (derrière l'Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes). L'usine, visitée par notre équipe, Naturopera, en est un symbole.

Ce site de production de couches pour bébés s'est installée en octobre 2022 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), en plein cœur du bassin minier, et juste à côté des nombreuses autoroutes de la région. La position géographique stratégique, ainsi que le riche passé textile du Nord et du Pas-de-Calais, ont pesé dans le choix de cette implantation.

"Si on sort de Bully-les-Mines, on a l'A21, l'A1 et l'A26 à proximité", explique le responsable de production, Cyril Camus, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "on est tout de suite sur les gros axes routiers, et toutes nos couches sont vite expédiées et livrées".