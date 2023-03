REPORTAGE - Pizzas contaminées : à Caudry, on redoute une fermeture définitive de l'usine Buitoni

Pour le maire de Caudry, c’est bien pire. Dans le centre de cette ville de plus de 14.000 habitants, c’est l’incompréhension. Les commerçants rencontrés par notre équipe redoutent les conséquences économiques sur l'ensemble de la ville. "C’est sûr, c’est quelque chose qui fait peur, parce que ça va faire des emplois en moins et donc, du pouvoir d’achat en moins et les gens vont moins consommer, forcément", nous explique une marchande de chaussures.