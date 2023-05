REPORTAGE - Rive-de-Gier : la seconde vie d'une gigantesque friche industrielle

Pendant cette période, la "friche Duralex" a été successivement squattée, incendiée, et surtout inexploitée. Pour le maire à l'initiative du projet, ce terrain est une mine d'or : un projet à 50 millions d'euros pour accueillir des logements, des entreprises et faire place à la nature. Mais dépollution, désamiantage et réaménagement de la rivière, sont les étapes indispensables avant de pouvoir reconstruire.