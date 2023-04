Intersport reprend Go Sport et 90 % de ses magasins

Par cette décision, la marque quitte donc le giron de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, lui-même en pleine tourmente financière et judiciaire. Sa société Hermione, People & Brands (HPB), qui entendait initialement présenter un plan de redressement de Go Sport avec l'aide d'un partenaire, y avait finalement renoncé "avec regret" le 17 avril, affirmant s'être vu mettre "des bâtons dans les roues depuis le début". Un désistement salué par les salariés, tant ils craignaient de "finir comme Camaïeu", autre enseigne détenue par l'homme d'affaires et mise en liquidation fin septembre. Le parquet de Paris a en outre ouvert une enquête judiciaire pour "escroquerie en bande organisée, blanchiment habituel, banqueroute et abus de bien social", en prolongement d'une information ouverte à Grenoble à la suite de "plusieurs révélations de faits délictueux" signalés par les commissaires aux comptes de Go Sport.