Reprise économique : les secteurs qui recrutent en 2022

Malgré de bons chiffres et une hausse des intentions de recrutement par rapport aux années précédentes, certains domaines et secteurs estiment que des difficultés existeront dans le cadre de futurs recrutements. C’est notamment le cas dans celui de l’hôtellerie et de la restauration : bien qu’ayant près de 285.000 projets de recrutement supplémentaires par rapport à 2021, dans divers métiers, le secteur s’attend à connaître des difficultés pour recruter du personnel. En cause, le caractère principalement saisonnier des emplois de l’hôtellerie et de la restauration.