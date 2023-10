Retraites complémentaires : vers une revalorisation de 4,9% pour les ex-salariés du privé

Outre les revalorisations, syndicats et patronat ont montré un front commun face aux velléités de l'exécutif de ponctionner les réserves de l'Agirc-Arrco, ce que le négociateur de FO Michel Beaugas considère comme un "détournement de fonds". Le gouvernement réclame un à trois milliards annuels à l'Agirc-Arrco d'ici 2030, évoquant un devoir de "solidarité" entre régimes en vue d'un "retour à l'équilibre" global et menaçant sinon de se servir dans les caisses. Il argue de la bonne santé financière du régime, ses 68 milliards de réserves, et des nouvelles recettes apportées par la réforme des retraites, estimées par l'Agirc-Arrco à 22 milliards sur quinze ans.

D'après les partenaires sociaux, une telle ponction mettrait en péril l'Agirc-Arrco, et ses capacités à augmenter les pensions à l'avenir. Car un milliard équivaut à 1,1% de revalorisation. Le régime fonctionne aussi avec une "règle d'or" qui impose de conserver six mois de versements d'avance en réserve, sur un horizon de 15 ans. "On résiste tous. On refuse de signer un chèque au gouvernement", a résumé Christelle Thieffinne (CFE-CGC). "On a un équilibre entre la préservation du pouvoir d’achat des retraités et la pérennité financière du régime dans la durée", a aussi insisté la négociatrice du Medef Diane Milleron-Deperrois, estimant que "si le gouvernement s’obstinait, il devrait en porter la responsabilité".