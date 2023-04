Retraites : la réforme ne permettrait pas de combler le déficit, selon une nouvelle étude

Trois mois de conflit social, un gouvernement qui maintient une réforme dite "nécessaire" et le constat que cela ne suffira pas pour équilibrer le système des pensions. C'est le bilan auquel arrive une étude de l'Institut Rexecode publiée mardi 18 avril et rapportée par les Échos. En se basant sur un scénario économique moins favorable que celui utilisé par l'exécutif, elle estimle que le déficit resterait compris entre 0,2 et 0,6 point de PIB en 2030, malgré la réforme des retraites.