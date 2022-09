Révision du taux d'usure le 1er octobre : une bonne nouvelle pour les emprunts immobiliers ?

Pour le calculer, la Banque de France, qui le réévalue chaque trimestre, prend en compte les taux moyens pratiqués par les banques au cours des trois derniers mois, augmentés d'un tiers. Mais avec la hausse des taux d'intérêt, de nombreuses banques n'ont d'autre choix que de fixer un taux plus élevé selon les dossiers (plus la banque prend un risque en prêtant, plus le taux est élevé). Si celui-ci est plus élevé que le taux d'usure, alors le processus est bloqué, et les ménages concernés ne peuvent se voir accorder de prêts.

En ce sens, une centaine de courtiers ont défilé mi-septembre devant la Banque de France pour demander une réévaluation de ce taux. Au 1er octobre, ils devraient obtenir gain de cause. "Compte tenu des données collectées auprès des banques, le taux d'usure sera normalement relevé le 1er octobre, de façon bien proportionnée et plus marquée qu'en juin dernier, en accord avec le ministre de l'Économie et des Finances" Bruno Le Maire, explique la Banque de France. "Ceci permettra, dans le respect de la loi, de régler les situations plus difficiles d'accès au crédit relevées ces dernières semaines."