Entre 10 et 15 euros d'économie par plein : les avantages de rouler à l'huile de friture

Cette pratique est encore très marginale, mais pourrait se développer. L'utilisation de l'huile de friture comme carburant serait aussi plus écologique. On pourrait diminuer de 90% de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais ce type de carburant ne permet pas d'éviter tous les polluants.

"Les huiles de fritures brûlent relativement mal dans le moteur et produisent ainsi des particules et plus de monoxyde de carbone, surtout à bas régime" développe Michel Millares, président et responsabile innovation chez Gecco, spécialiste des déchets de la restauration. Autre problème, le stock d'huile de friture n'est pas extensible et il est loin de couvrir le besoin carburant de tous les Français.