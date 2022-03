50% des bénéficiaires du RSA délaissés dans leurs démarches ?

Aujourd’hui, les personnes éligibles au RSA ont droit à une allocation comprise entre 565 euros et 848 euros et un accompagnement pour l’aider à retrouver un emploi. Elles ont donc des droits mais aussi des devoirs : par exemple, tenter de se réinsérer. Fin 2020, 98% des allocataires sont soumis à ces droits et ces devoirs, ce qui représente 2,27 millions de Français. Et parmi eux, 83% sont orientés vers un organisme chargé de les accompagner, d’après la Drees. Ils sont pris en charge par un système spécialisé : Pôle emploi dans 42% des cas et une autre structure dans 58% des cas.

Cet accompagnement se formalise généralement par un contrat, qui "doit répondre aux besoins du bénéficiaire" et lui attribuer des missions concrètes : trouver un emploi ou un logement, maintenir un lien social… On l’appelle "contrat d’engagement réciproque" (CER), tandis que chez Pôle emploi, il s’agit d’un "projet personnalisé d’accès à l’emploi" (PPAE). Si les formulations changent, l’objet est le même : encadrer l'accompagnement qui est fourni. Évaluer la part de contrats signés par les allocataires permet de se représenter le nombre d’entre eux qui bénéficient réellement d’un accompagnement.

Au sein de Pôle emploi, l’ensemble des allocataires inscrits signent un PPAE au bout d'une vingtaine de jours, constate la Drees. Une tendance confirmée par la Cour des comptes, dans un rapport de 2022. Dans les autres organismes, les allocataires sont moitié moins nombreux à décrocher un CER après une cinquantaine de jours : cela concerne 47% d’entre eux fin 2020.