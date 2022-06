RSA, AAH... le gouvernement favorable à une hausse de 4% de plusieurs prestations sociales le 1er juillet

Un coup de pouce de Matignon pour le portefeuille des Français. Le gouvernement propose la hausse de 4% de plusieurs prestations sociales pour lutter contre l'inflation, selon un document consulté ce dimanche par l'AFP. La mesure figure dans le futur projet de loi "pouvoir d'achat".

Ce dispositif, qui serait rétroactif au 1er juillet, concernerait, comme déjà annoncé, les pensions de retraite et d’invalidité des régimes de base. Mais aussi les prestations familiales et les minima sociaux, dont le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), est-il écrit dans une partie du projet initialement dévoilé par Les Echos. Selon le quotidien économique, le coût d'une telle mesure s'élèverait à "un peu moins de 7 milliards fin 2022, et à 8 milliards d'ici à avril 2023".