Salaires : dans quelle tranche de la population française vous situez-vous ?

"On doit poursuivre une baisse de la fiscalité sur nos classes moyennes", a annoncé lundi Emmanuel Macron dans un entretien à L'Opinion. "Je parle de ceux qui sont trop riches pour être aidés" par des allocations "et pas assez riches pour bien vivre", a précisé le chef de l'État, qui évoque une fourchette entre 1500 et 2500 euros nets mensuels. Cette catégorie de Français, qui a semblé de plus en plus présente lors des manifestations ces derniers mois - signe d'un mécontentement croissant -, est la plus représentée dans la population salariée (48,8%). Dans le détail, selon une enquête de l'Insee datant de 2020, 30,2% salariés du privé et des entreprises publiques toucheraient entre 1500 et 2000€ nets par mois en équivalent temps plein (EQTP). De même, 18,6% d'entre eux perçoivent une rémunération mensuelle nette entre 2000 et 2500€.