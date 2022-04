Le Smic a-t-il connu une augmentation de presque 6% depuis octobre 2021 ?

Président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux estime que les salaires sont trop bas en France. Qu'en pense la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin ? Invitée de LCP, elle a été invitée à réagir à cette sortie, une interview au cours de laquelle la représentante du gouvernement a tenu à rappeler qu'il n'était pas du ressort de la majorité de décider du montant des salaires en France. Tout au plus, a-t-elle rappelé, est-il possible de faire évoluer le montant du Smic.

Sur ce point précis, la ministre a tenu à mettre en avant l'augmentation de "près de 6% depuis octobre" du salaire minimum, évoquant un "geste très fort pour les plus bas salaires". Si cette hausse est bien réelle, il est toutefois abusif de la présenter comme une mesure à mettre au crédit du gouvernement, ce dernier se contentant de respecter la loi.