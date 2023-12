Salaires : l'augmentation du Smic au 1er janvier 2024 sera de 1,13%, soit près de 20 euros par mois

Le montant de la revalorisation du Smic au 1er janvier a été annoncé ce vendredi après la publication des chiffres de l'Insee sur l'inflation. Il s'agit pour rappel de l'un des deux critères qui entre dans le calcul de la hausse mécanique dont bénéficie le Smic chaque année.

Le Smic sera revalorisé de 1,13% au 1er janvier 2024, portant le salaire minimum brut horaire à 11,65 euros, contre 11,52 euros actuellement, selon un calcul de l'AFP basé sur le niveau de l'inflation en novembre, qui a atteint 3,5% sur un an. Cette augmentation est nettement plus faible que ce qu'avait prédit fin novembre un groupe d'expert sur le Smic, qui tablait sur une hausse de 1,7% du salaire minimum début 2024. Elle revient à 19,72 euros de plus par mois en brut pour un niveau de salaire de 1766,92 euros brut par mois. En net, pour un plein-temps, les salariés passeront donc de 1383,08 euros net à 1398,69 euros net par mois.

Pour rappel, le Smic bénéficie chaque année d'une hausse mécanique, calculée selon deux critères : l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).

À titre de repère, le pourcentage de salariés directement concernés par la revalorisation du Smic au 1ᵉʳ janvier est passé de 12% en 2021 à 17,3% en 2023.