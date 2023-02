"On se demande où ça va s'arrêter" : San Marina, une autre marque française vers la liquidation judiciaire

Au moment du passage en caisse, ce mercredi 15 février au matin dans une boutique San Marina, les messages de soutien et d'encouragement se multiplient. "On est très triste pour vous, vous allez vous retrouver sans emploi et on aimait bien San Marina, on est de tout cœur avec vous", lance une cliente, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. Des mots de réconfort accueillis avec un triste sourire par la responsable du magasin.

"J'étais une cliente fidèle, j'étais très déçue pour la marque et pour tous les salariés. Nous on s'adaptera, mais eux, ils vont se retrouver sans travail", regrette l'acheteuse. Cette boutique, comme 162 autres en France, tirera le rideau dès samedi 18 février, a indiqué une source syndicale à 20 Minutes. La direction, elle, a démenti l'information auprès du Figaro, mais elle a reconnu que l'entreprise se dirige très probablement vers une liquidation judiciaire.