Sanctions contre Moscou : l'industrie du luxe a-t-elle le blues ?

Parmi les secteurs les plus touchés, l'expert international du luxe compte l’immobilier, alors que les Russes étaient de fidèles clients de la côte d'Azur ou de stations comme Courchevel. Malgré tout, les répercutions sont selon lui minimes. Une réalité que confirme à TF1info Thibault de Saint Vincent, président de Barnes. "Depuis 2014 environ, nous ne vendons quasiment plus aux Russes", indique-t-il. Cela s'explique par un renforcement des contrôles sur leurs achats en Europe et aux États-Unis à la suite de la première crise en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée. "Depuis cette époque, c’est plus compliqué pour eux d’acquérir des biens sans être bloqués au niveau des transactions", dit-il et "l'époque à laquelle des milliardaires russes achetaient, à des prix records, des biens d’exception dans le 'triangle d’or' parisien et les stations huppées est révolue".

De plus, les agences immobilières, sont, depuis le début de la guerre, obligées de rapporter à l'État français qu'elles sont en train d'effectuer une transaction avec une personne de nationalité russe. "L’administration laisse en général la transaction se faire et ils peuvent ensuite décider de geler ou non les comptes, en fonction de l’analyse qui a été faite du profil client. Parfois les gouvernements occidentaux font des amalgames rapides avec certaines clientèles, donc ça reste toujours risqué", assure Thibault de Saint Vincent.