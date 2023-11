Santé, automobile, habitation : pourquoi les primes d’assurance vont exploser en 2024 ?

Le prix des assurances habitation risque aussi d’augmenter, dans des proportions encore plus importantes. Le rattrapage de l’inflation et le coût des matières premières impactent également ce secteur. Et d’autres contraintes s’y ajoutent. La France a connu des épisodes climatiques intenses au cours de l’année, avec plusieurs fortes tempêtes et des inondations. Les vagues de chaleur et orages consécutifs jouent également un rôle, notamment avec le "retrait gonflement" des sols argileux. Ce phénomène engendre des fissures dans les maisons et préoccupe beaucoup les assureurs, car le montant des travaux est alors très élevé. Dans ce contexte, les réassureurs (sorte d’assurance de l’assurance) ont également augmenté leurs tarifs. Les primes d’assurance habitation pourraient donc augmenter de plus de 6 %. Un comité d’expert a été missionné par le gouvernement pour rendre un rapport sur la question de l’assurance face à la nouvelle donne climatique. Ses conclusions pourraient mener à une refonte de la notion de catastrophe naturelle, et ainsi limiter la hausse des prix.