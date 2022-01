Scandale Orpea : le groupe limoge son DG et rebondit après une chute en Bourse de 50%

Le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé dimanche soir le départ d'Yves Le Masne, salarié du groupe depuis 28 ans et directeur général depuis plus de dix ans. Il a été remplacé par Philippe Charrier, promu de président non exécutif à PDG.

Un nouveau patron chargé de "garantir que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l'entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations" qui ébranlent depuis une semaine le groupe de 1156 établissements et plus de 116.000 lits dans 23 pays, indique le groupe dans un communiqué.