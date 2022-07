Le déficit de la Sécurité sociale revu à la baisse en 2022, grâce à l'emploi

Sous réserve de nouveaux rebondissements dans un "contexte incertain" - tant sur le plan sanitaire que géopolitique - la moitié du record abyssal enregistré en 2020 (-38,7 milliards) pourrait ainsi avoir été effacée en deux ans. La Sécu n'en demeure pas moins lourdement déficitaire, essentiellement à cause de sa branche maladie (-19,7 milliards), qui va de nouveau payer une facture plus lourde que prévu pour le Covid.

Entre les tests, les vaccins et les arrêts de travail, l'addition a plus que doublé en six mois, de 4,9 à 10,6 milliards. À côté de ces "dépenses exceptionnelles", la hausse de 3,5% au 1er juillet du point d'indice coutera 1,5 milliard sur six mois pour la fonction publique hospitalière. Des hausses de salaires "pérennes" qui s'ajoutent aux près de 10 milliards non financés du Ségur de la santé.