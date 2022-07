Semi-conducteurs : une nouvelle "méga-usine" et 1000 emplois annoncés à Grenoble

"Cet investissement d'ampleur sur plusieurs années vise non seulement à produire des semi-conducteurs en technologies avancées en Europe, mais aussi à soutenir le leadership et la résilience des écosystèmes technologiques européens, de la recherche et développement à la production en grands volumes, et ainsi répondre à la demande des clients européens et mondiaux", selon le communiqué. Les semi-conducteurs produits dans la nouvelle usine serviront notamment des marchés finaux "tels que l'automobile, l'industriel, l'IoT et les infrastructures de communication".