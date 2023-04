Serveur, aide à domicile, cuisinier... Les métiers les plus recherchés par les employeurs en 2023

Parmi les métiers où les employeurs estiment qu'il est le plus difficile de recruter, celui de vétérinaire arrive en tête avec 89% de recrutements jugés difficiles par les entreprises. Viennent ensuite les métiers de couvreurs, charpentiers et pharmaciens avec 87% de recrutements difficiles. Ils sont suivis par les géomètres (86%), les aides à domicile et aides ménagères (84%) puis les sages-femmes (83%). On retrouve ensuite les professionnels de la pierre et des matériaux associés (83%), puis les chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers et forgerons (82%), et enfin les carrossiers automobiles (82%).

Dans plus de 8 cas sur 10, le recrutement aura bien lieu, mais il prendra plus de temps, l'employeur devra rendre l'offre plus attractive (conditions de travail, salaire), élargir son recrutement ou former un candidat, selon l'enquête. Pour résoudre ces difficultés, 86% des recruteurs envisagent de faire appel à Pôle emploi et ses 5700 conseillers. En 2022, environ 6% des trois millions d'offres de plus d'un mois déposées à Pôle emploi ont été abandonnées faute de candidats. En extrapolant à l'ensemble des recrutements dans l'économie française, cela représente entre 222.000 et 339.000 postes en équivalent temps plein.