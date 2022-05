Seulement un tiers des produits industriels que nous utilisons sont-ils fabriqués dans notre pays ?

Sur ce plan, c’est-à-dire du made in en biens manufacturés, la France est proche du Royaume-Uni qui fabrique seulement 40% des biens industriels consommés dans le pays, mais fait beaucoup moins bien que l’Allemagne et l’Italie (50%).

En revanche, si l’on ne s’intéresse pas seulement aux produits industriels, mais si on élargit à tous les biens et services fabriqués dans notre pays et que nous consommons, alors la France s’en tire mieux : le made in France grimpe et représente alors 81% de la consommation totale des ménages. Pourquoi ? Parce qu’il intègre la fabrication des denrées alimentaires assurée aux deux tiers en France et tous les services non délocalisables comme la construction ou la restauration. L’hexagone se retrouve dans une position "intermédiaire" mais pour combien de temps encore : le made in France a reculé de presque deux points en dix ans.