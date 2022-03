Smic : vers une revalorisation d'au moins 32 euros au 2e trimestre ?

L'inflation n'en finit pas d'accélérer, tirée par les prix de l'énergie, et des matières premières et alimentaires. Après avoir atteint 3,6% en février - du jamais-vu depuis 2008 -, elle devrait dépasser les 4% en mars, puis les 4,5% au cours du trimestre suivant, selon la note de conjoncture publiée mercredi par l'Insee. Un cas de figure qui a de bonnes chances de déclencher une nouvelle hausse, d'au moins 32 euros du Smic brut, avant la fin du second trimestre, sous l'effet de la formule automatique de revalorisation.