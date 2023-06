Des "passe Interrail" gratuits pour les jeunes Français : voici comment profiter de ces billets de train pour découvrir l'Allemagne

Si vous êtes jeune et peu fortuné, c’est une bonne occasion pour partir à la découverte de l’Allemagne, sans avoir à débourser trop d’argent ! Ce lundi 12 juin, pour célébrer l’amitié franco-allemande, quelque 60.000 "Pass Interrail" vont être distribués gratuitement à des jeunes résidant dans les deux pays, de quoi voyager librement sur le réseau ferré du pays voisin. Grâce à ce sésame, il sera possible de voyager dès cet été en Allemagne de manière illimitée en train, sept jours pendant un mois.

Pour en bénéficier, il faut avoir entre 18 et 27 ans. La moitié des 60.000 passes offerts gratuitement sera destinée aux jeunes citoyens et résidents français et l'autre aux jeunes Allemands.