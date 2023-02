La SNCF enregistre un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros en 2022

La SNCF avait perdu 3 milliards d'euros en 2020 pour cause de pandémie, et 801 millions en 2019 en raison de la grève contre la réforme des retraites et d'effets comptables défavorables. En 2021, la SNCF était sortie du rouge grâce à la cession du loueur de wagons Ermewa qui lui avait permis d'afficher un bénéfice net de 890 millions d'euros.

Ce rebond de l'activité est dû à l'impressionnante croissance de son entité logistique Geodis, que la direction a qualifié de "second poumon économique du groupe", et à la reprise du trafic TGV, désormais supérieur à ses niveaux d'avant-crise.