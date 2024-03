SNCF : les premiers billets de train pour cet été déjà en vente

La SNCF ouvre ce jeudi 7 mars la réservation de ses TGV INOUI jusqu’au 5 juillet. Rendez-vous est donné le 13 mars pour les TGV Inoui et les Ouigo circulant à partir du 6 juillet.

Le compte à rebours est lancé. Alors que les vacances d’hivers sont toujours en cours pour la Zone B et la Corse, les congés d’été se préparent déjà dans les transports. La SNCF lance en deux temps la mise en vente de ses billets pour la période estivale. Le top départ est donné ce jeudi 7 mars pour les TGV Inoui en France et en Europe, ainsi que les Intercités pour des voyages entre le 23 mai et le 5 juillet.

Pour ceux qui souhaiteraient voyager à partir du 6 juillet, les billets seront accessibles dès le 13 mars que ce soit pour les TGV Inoui, Intercités ou les Ouigo. Faire sa réservation dès l’ouverture, c’est la garantie de pouvoir choisir ses horaires mais surtout celle de les saisir au plus bas prix. Avec un été marqué par les Jeux olympiques à Paris, mieux vaut anticiper et ne pas miser sur des départs en dernière minute au cœur de l’été pour ne pas faire exploser sa facture.