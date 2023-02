Sobriété énergétique : 70% des piscines françaises ont baissé la température d'au moins un degré

Le coup de froid dans les piscines françaises est confirmé : 70% des bassins ont abaissé la température "d’au moins un degré" pour faire des économies d'énergie, a détaillé mercredi le ministère des Sports dans un point d'étape. Passant en revue la quarantaine de recommandations du volet sport du plan de sobriété énergétique, le ministère des Sports et celui de la Transition énergétique ont aussi précisé, dans un communiqué, que 33% des piscines avaient "modulé et/optimisé leurs jours et périodes d'ouverture".

La question avait surgi avant la rentrée de septembre 2022 car les piscines sont des équipements très énergivores. Certaines avaient déjà décidé de baisser le thermostat ou de réduire leurs amplitudes horaires. Une société avait brutalement mis à l'arrêt une trentaine d'établissements en affirmant qu'elle ne pouvait plus payer les factures d'énergie et les avaient rouvertes trois semaines plus tard.