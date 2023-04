Appareils en veille ou à l'arrêt : de nouvelles règles d'ici à 2025 pour limiter leur consommation d'énergie

En attendant cette nouvelle génération de produits, l'Ademe conseille de son côté d'éteindre les appareils plutôt que de les laisser en veille, ce qui permet déjà d'économiser plus de 100 euros par an selon elle. Les multiprises à interrupteur facilitent la tâche, en atteignant plusieurs équipements à la fois. Certains équipements, comme le petit électroménager du type cafetière, machine à pain ou appareils de cuisson, peuvent même être débranchés complètement. Quant à la box Internet, elle peut consommer plus de 200 kWh par an, soit autant que le lave-linge, si elle reste allumée en continu.