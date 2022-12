Électricité : cinq applications pour vous aider à faire des économies

L'application développée par EDF permet de gérer son contrat, mais aussi de surveiller sa consommation jour par jour et heure par heure. En particulier grâce à un simulateur, lequel détaille la consommation des appareils de votre maison consommant le plus, et en mesurant ce qu’il coûte en électricité sur un an. Cette année, l’application permet également de faire des dons à la Fondation Abbé-Pierre, qui lutte contre la précarité énergétique.