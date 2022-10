Ecowatt : la "météo de l'électricité" désormais accessible sur application mobile

L'application Ecowatt est disponible sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. De la même manière que sur le site monecowatt.fr - qui compte 300.000 inscrits aux alertes SMS et e-mail - ce service dresse un état des lieux de la consommation d'électricité en France, en temps réel, et donne des prévisions sur les trois prochains jours. Avec la version mobile, les utilisateurs peuvent paramétrer les notifications, et recevoir des alertes, "trois jours avant les jours de tension et sur les tranches horaires de tension le jour J, principalement de 8h à 13h et de 18h à 20h", précise la RTE.