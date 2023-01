Soldes d'hiver 2023 : les dates de leur lancement dans votre département

En Outre-mer, les dates des soldes d'hiver 2023 diffèrent elles-aussi du calendrier classique en métropole, à l'exception de la Guyane et de la Martinique. En Guadeloupe, ils se tiendront du 7 janvier au 3 février. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ces dates sont fixées du 18 janvier au 14 février. À la Réunion, les promotions démarreront le 4 février, et se tiendront jusqu'au 4 mars. Enfin, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il faudra attendre le samedi 6 mai pour les soldes d'hiver, qui prendront fin le vendredi 2 juin (les soldes d'été se tiennent en octobre).