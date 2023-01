Soldes 2023 : les règles à connaître avant de vous lancer dans vos achats

Quand ont lieu les soldes ?

Les soldes ont lieu deux fois par an, sur une durée de quatre semaines maximum à chaque fois, en été et en hiver. En dehors de ces opérations commerciales, dont le calendrier est fixé par le Code du commerce, les vendeurs n'ont pas le droit d'utiliser le terme "soldes". Comme chaque année, pour la plupart des départements français, les soldes d'hiver se tiennent le deuxième mercredi de janvier. Une exception : si ce jour tombe après le 12 janvier, les soldes débutent alors le premier mercredi de janvier.

Cette année, ils commenceront mercredi 11 janvier, à 8h, jusqu'au mardi 7 février au soir. Certains départements font exception : les soldes d'hiver s'étendent du 2 au 29 janvier pour la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges et la Meuse, s'alignant sur les dates du voisin luxembourgeois. Les départements d'Outre-mer aussi ont un calendrier spécifique, le climat et les saisons étant inversés. Quant aux soldes d’été, elles devraient se tenir au niveau national entre le mercredi 28 juin 2023 à 8h et le mardi 25 juillet 2023 au soir. Là encore, les dates dans les départements frontaliers et d'Outre-mer diffèrent.