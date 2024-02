SONDAGE EXCLUSIF TF1 - "Notre argent" : 68% des Français mécontents de l’utilisation de leurs impôts

Le JT de 20H a inauguré, ce jeudi 8 février, une toute nouvelle rubrique, "Notre argent". À l’occasion de son lancement, découvrez un sondage Ifop exclusif, commenté en réalité augmentée par François Lenglet, sur la satisfaction des Français face aux dépenses publiques.

Comment l’argent de nos impôts est-il dépensé ? Quel budget est consacré à un service public ou à un autre ? Quelles sont les pistes d’améliorations envisagées pour dépenser mieux ? Autant de questions auxquelles se charge de répondre, depuis ce jeudi 8 février, la toute nouvelle rubrique du JT de 20H, intitulée "Notre argent". À l’occasion de son lancement, un sondage Ifop exclusif mesure la satisfaction des Français face aux dépenses publiques.

49% sont satisfaits des services publics actuels

Enseignement principal de cette enquête commentée, en réalité augmentée, par le spécialiste économie de TF1 François Lenglet dans la vidéo en tête de cet article : si 49% de nos compatriotes sont satisfaits des services publics actuels, et 43% du respect des délais de traitement de leurs dossiers, ils sont en revanche 68% à juger que l’argent de nos impôts est mal utilisé. Au classement des services publics pour lequel les dépenses sont considérées comme efficaces, c’est l’armée qui arrive en tête, avec un taux de satisfaction de 59%, devant, dans l’ordre, les transports en commun, la police, l’école, le logement social et, en queue de peloton, l’hôpital, pour lequel seulement 29% des sondés estiment pertinent l’usage de leurs deniers.

S’agissant des institutions qui dépensent l’argent public, la mairie est considérée comme la meilleure, à hauteur de 36%, ce qui peut paraître faible, mais bien plus élevé que le score de 8% obtenu par l’État. Plus en détail, aujourd’hui, dans le budget de la France, sur 1000 euros de dépenses publiques, 117 vont à l’hôpital, 97 à l’éducation et 30 à la police.

Mais si les Français faisaient eux-mêmes la répartition, l’hôpital recueillerait 272 euros, l’éducation 163 euros et la police 105 euros. Notons enfin que 71% des Français se déclarent opposés à une hausse des impôts… Mais que 75% d’entre eux plébiscitent une augmentation temporaire pour les plus riches de nos concitoyens.